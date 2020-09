Notre Temps : Appel à la haine" : un extrémiste pro-Turquie plaide le malendendu

« Appel à la haine » : un extrémiste pro-Turquie plaide le malendendu

le 17 septembre 2020 à 21h00 par AFP

Un jeune homme d’origine turque, accusé d’« incitation à la violence ou à la haine raciale » pour avoir appelé à s’en prendre à la communauté arménienne, a plaidé le malentendu jeudi à la barre du tribunal de Bourg-en-Bresse.

« Que le gouvernement me donne 2.000 euros et une arme, et je ferai ce qu’il y a à faire où que ce soit en France (...) On est à peu près 200.000 Turcs, faites ce que vous devez faire par vous-mêmes. Que chacun s’occupe de sa ville », avait exhorté cet été Ahmet Cetin, 23 ans, dans une vidéo en turc et français diffusée sur les réseaux sociaux.

https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/appel-a-la-haine-un-extremiste-afp-202009,i227799