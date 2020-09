Le Monde : Jugé pour « incitation à la haine », le franco-turc Ahmet Cetin a alterné protestations de bonne foi et propos dilatoires

Jugé pour « incitation à la haine », le franco-turc Ahmet Cetin a alterné protestations de bonne foi et propos dilatoires

Le jeune homme franco-turc de 23 ans comparaissait, jeudi, dans l’Ain. Le procureur de la République a demandé une condamnation à six mois de prison avec sursis, la privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans et 2 000 euros d’amende.

Par Christophe Ayad Publié aujourd’hui à 05h28, mis à jour à 10h50

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/18/juge-pour-incitation-a-la-haine-ahmet-cetin-a-alterne-protestations-de-bonne-foi-et-propos-dilatoires_6052666_3224.html