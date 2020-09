La Turquie réclame une notice rouge contre un ex-député kurde

Ankara (AFP) - La Turquie a réclamé jeudi l’émission d’une

notice rouge d’Interpol contre un ex-député d’origine kurde, ont rapporté les

médias.

Le procureur de la République de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie,

a envoyé au ministère turc de la Justice une demande pour établir une notice

rouge, un avis de recherche international, visant Osman Baydemir, ancien

député du parti HDP (Parti de la démocratie des peuples, pro-kurde).

L’ancien député est recherché pour "appartenance à une organisation

terroriste".

Déchu de son mandat en avril 2018 après avoir été condamné "pour insulte à

la police", Osman Baydemir avait quitté la Turquie à la suite de l’ouverture

d’une enquête judiciaire à son encontre pour « terrorisme ».

Une demande d’extradition visant M. Baydemir devrait aussi être transmise à

la Grande-Bretagne, où il se trouverait selon les autorités turques.

Une peine de prison allant jusqu’à 15 ans est requise contre M. Baydemir

qui avait aussi été maire de Diyarbakir avant d’être élu à l’Assemblée.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse régulièrement le HDP d’être

une « vitrine politique » du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé

organisation terroriste par Ankara et ses alliés Occidentaux.

Le HDP, dont plusieurs responsables ont été arrêtés depuis trois ans,

rejette ces accusations et se dit victime de répression en raison de sa

farouche opposition au président turc.

Selahattin Demirtas, ancien dirigeant emblématique du HDP est détenu depuis

novembre 2016 pour des accusations en lien avec le « terrorisme ».

Plusieurs maires pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie ont été déchus de

leur mandat et arrêtés ces derniers mois pour leurs liens présumés avec le PKK.