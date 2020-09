Communiqué de soutien à Isabelle SANTIAGO :

Le Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN soutient Isabelle SANTIAGO, candidate à l’élection législative partielle dans la 9e circonscription du Val-de-Marne (Alfortville-Vitry).

Isabelle SANTIAGO est une élue de terrain engagée de longue date qui connaît bien les habitantes et les habitants d’Alfortville et de Vitry qui la connaissent bien également.

Les 20 et 27 septembre prochain nous appelons les électrices et les électeurs à voter et à faire voter une militante locale et expérimentée ! Avec Isabelle SANTIAGO défendons l’écologie populaire et la justice sociale et portons à l’Assemblée Nationale la première femme députée de notre circonscription

Le parti Social Démocrate HENTCHAKIAN, premier parti politique arménien créé à Genève en 1887 porte jusqu’à dans son propre nom les valeurs que défend Isabelle SANTIAGO avec sincérité et fidélité dans la droite ligne de ses prédécesseurs au premier rang desquels Luc CARVOUNAS.

Alfortville,

Le 13 sep 2020