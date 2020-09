Le Premier ministre Nikol Pashinyan a discuté des nouveaux programmes d’investissement actuels et à venir avec Eduardo Eurnekian

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le héros national de l’Arménie, l’homme d’affaires argentino-arménien, le philanthrope Eduardo Eurnekian.

Accueillant M. Eurnekian, le Premier ministre a noté. « Cher M. Eurnekian, je suis heureux de vous voir en Arménie. Pendant ce temps, nous avons également eu une conversation téléphonique, discuté de nos activités et de vos éventuels programmes d’investissement en République d’Arménie. Je suis heureux que, dans les conditions du coronavirus et de la situation qui en résulte, vous soyez tout aussi enthousiasmé par les opportunités de mise en œuvre de programmes d’investissement en Arménie. Vos projets précédents sont mis en œuvre avec succès, ce dont nous sommes bien sûr heureux. Je suis convaincu que cette coopération apportera des résultats plus visibles à la République d’Arménie ».

M. Eurnekian a noté qu’il poursuivra systématiquement la mise en œuvre de programmes d’investissement dans divers domaines dans son pays et a souligné l’importance d’une coopération étroite avec le Gouvernement de la République d’Arménie.

Nikol Pashinyan et Eduardo Eurnekian ont discuté des programmes mis en œuvre par le CJSC « Armenia International Airports » en Arménie. En particulier, les questions liées au développement, à l’amélioration des infrastructures, à la rénovation et à la poursuite de l’exploitation des aéroports « Zvartnots » (Erevan) et « Shirak » (Gyumri), transférés à la société pour la gestion des concessions, ont été abordées. Les parties ont également échangé leurs points de vue sur d’autres programmes commerciaux prévus par les entreprises d’Eduardo Ernekian en Arménie dans un proche avenir.

Nikol Pashinyan et Eduardo Eurnekyan se sont déclarés satisfaits des progrès de la coopération bilatérale et ont mutuellement réaffirmé la volonté de la développer davantage.