Le président de l’Artsakh s’est rendu dans la région d’Askéran

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh se trouvait jeudi 17 septembre en visite dans la ville d’Askéran où il a rencontré les autorités de la région. Il a remercié l’ancien responsable de la région d’Askéran Ashot Dadayan pour son travail sur une période courte mais dynamique. Il a souhaité bonne chance au nouveau responsable de la région d’Askéran Sasoun Barseghyan pour mener à bien les projets en réunissant l’ensemble des acteurs de la vie publique et sociale.

Le président de l’Artsakh a écouté les rapports sur la situation de l’agriculture et de l’éducation dans la région d’Askéran. Il a promis de suivre de près l’avancement des projets mis en place dans la région d’Askéran et d’apporter le soutien du gouvernement de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan