Un bâtiment adjacent à l’église arménienne de San Francisco incendié

Le bâtiment adjacent à l’église apostolique arménienne Saint-Grégoire à San Francisco a été incendié par des incendiaires à environ 4 heures du matin jeudi matin, a déclaré le conseil d’administration de l’Église dans un communiqué.



Le bâtiment abritait la salle Vasbouragan, ainsi que les bureaux de l’église arménienne Saint-Grégoire et de diverses organisations.



Le service d’incendie de San Francisco a répondu immédiatement, cependant, le bâtiment a subi d’importants dégâts a déclaré le Conseil.

Le Conseil d’administration de l’Église et les dirigeants communautaires sont sur place pour évaluer les dégâts et travailler en étroite collaboration avec les services d’incendie et de police de San Francisco dans le cadre de leur enquête.