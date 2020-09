Parution du beau livre LES PETITES ARMÉNIES DE LA VALLÉE DU RHÔNE, par Boris Adjemian, directeur de la bibliothèque Nubar de l’UGAB

LES PETITES ARMÉNIES DE LA VALLÉE DU RHÔNE

par Boris Adjemian, directeur de la bibliothèque Nubar de l’UGAB

L’histoire des immigrations arméniennes en France traverse tout le vingtième siècle. À Romans, Valence, Montélimar, Aubenas, Saint-Martin d’Hères, Grenoble, Décines, Vienne, Lyon, Saint-Étienne ou Saint-Chamond, les immigrants et leurs descendants se sont enracinés. Boris Adjemian écrit l’histoire de ces enracinements, entre l’arrivée des rescapés du génocide dans l’entre-deux-guerres, les départs en chantant vers l’Arménie soviétique et leurs retours amers, les nouvelles générations venues de Turquie, de Syrie et du Liban, puis les immigrants de l’Arménie indépendante.

Un beau livre illustré cartonné avec jaquette, 272 pages, 250 illustrations. Format : 24 x 29 cm. Prix public 35 euros

