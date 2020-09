Ararat-Armenia s’impose 4-3 face à Fola (Luxembourg) et se qualifie pour le 3e tour de l’Europa League

Ararat-Armenia le champion d’Arménie et dernier club arménien en lice pour les compétitions européennes recevait jeudi à Erévan le club de Fola Esch (Luxembourg) lors du 2e tour des qualifications de l’Europa League.

Ararat-Armenia ouvrait le score par Jeisson Martinez dès la 16e minute. Mais trois minutes plus tard Diego Pimentel égalisait pour Fola.

A la 44e minute Alex Junior Christian (Ararat-Armenia) recevant un second carton jaune est expulsé. Fola Esch reprend l’avantage à la 57e par un penalty transformé par Stefano Bensi. A la 61e pour Ararat-Armenia Mailson Lima entre sur le terrain.



Dix minutes plus tard c’est au tour de Vardan Shahinyan pour Ararat-Armenia d’enter également. Mais Fola Esch devait creuser l’écart par un but de Zachary Marvin Hadji à la 82e, les luxembourgeois menant 3-1 à 8 minutes du temps règlementaire.



Recevant un deuxième carton jaune Diego Pimental (Flora Esch) est exclu du match à la 91e minute. Les deux équipes évoluant à 10 joueurs. Dans les arrêts de jeu, Ararat-Armenia allait revenir au score grâce à un penalty à la 90e+2 et à la 90e+5 tous deux transformés par Mailson Lima. Dans les prolognations, Sergiy Vakulenko marquait à la 114e pour Ararat-Armenia.

Le score étant de 4-3 en faveur du champion d’Arménie qui remportait le match pour se qualifier dans ce match à rebondissements pour le 3e tour qualificatif de l’Europa League.

Krikor Amirzayan