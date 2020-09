L’Arménie émet un timbre-poste sur l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch de Singapour

Jeudi 17 septembre la poste arménienne HayPost a procédé à l’émission d’un timbre-poste sur le thème « religion et culture » sur le Patrimoine culturel arménien d’Asie dédié à l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) de Singapour. Le timbre représente l’image de l’église arménienne de Singapour avec une inscription en anglais et en arménien.

Cette église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch construite par les Arméniens en 1835 est la première église chrétienne de Singapour et l’une de ses plus anciennes constructions. Patrimoine protégé par l’Etat de Singapour, cette église Sourp Krikor Loussavoritch et le témoignage de la présence d’une communauté arménienne jadis très active au 19e siècle surtout et au début du 20e siècle.

Le timbre-poste de l’Arménie a une valeur de 120 drams, imprimé en France chez Cartor, il est émis en 40 000 exemplaires.

Krikor Amirzayan