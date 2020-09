Le président de l’Artsakh au front : notre armée répondra à tout moment à l’ennemi et lui donnera de lourdes pertes

Mercredi 16 septembre Arayik Harutyunyan le Président de la République de l’Artsakh accompagné du ministre de la Défense Djalal Harutyunyan a inspecté diverses positions frontalières de l’Armée arménienne a indiqué le bureau de la présidence à Stepanakert. Les deux hommes étaient accompagnés d’officiers haut-gradés de l’Armée arménienne. Arayik Harutyunyan a pris connaissance des réalisations sur ces bases et entendu les militaires sur nombre de problèmes qui restaient à régler ou à améliorer. Le Président de l’Artsakh a affirmé que l’Armée arménienne était prête à répondre à tout moment à une attaque ennemie et lui donner des pertes lourdes et irréparables.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=328268201574352&t=2