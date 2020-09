A Valence l’ACFOA Drôme-Ardèche était en réunion de rentrée

L’Association des Anciens Combattants Français d’Origine Arménienne (ACFOA) Drôme-Ardèche membre de la Fédération nationale des Anciens combattants Français d’origine arménienne (FNACFOA) présidée par Georges Eretzian a tenu sa réunion de rentrée mercredi 16 septembre dès 11 heures à la brasserie-restaurant arméno-libanais Nour à Valence tenu par le sympathique Chahé Alajajian. Etaient présents plus d’une douzaine de membres de l’ACFOA avec outre le président Georges Eretzian, les vice-présidents Krikor Amirzayan, Georges Kouyoumdjian, Khosrof Iliozer, le porte-drapeau Tatos Hagopian, le secrétaire Roger Emirdjian.



A l’ordre du jour qui était présenté par le président Georges Eretzian, les manifestations de ces derniers mois qui avaient vu la participation de l’ACFOA et projets de l’association. En raison du coronavirus un certain nombre de réunions sont annulées. Mais l’ACFOA garde le cap. Krikor Amirzayan vice-président de l’ACFOA et président de l’association « Arménia » dressa quant à lui l’actualité de la Cause arménienne et de la situation du négationnisme en France.

Georges Eretzian salua la présence de Georges Rastklan pour son élection au poste d’Adjoint au Maire de Valence et président de l’Office de Tourisme de Valence Romans agglo. Georges Rastklan étant par ailleurs comme Krikor Amirzayan co-président du C24 le Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche.

Un repas arméno-libanais-grec conclut la réunion de rentrée.

Contact : ACFOA, 40 rue Maurice Chevalier 26000 Valence. Tél. 06 64 24 97 53