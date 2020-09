Coupe Rene Giraud - As Homenetmen vs Montélier

Ce week-end c’est au tour de l’équipe 2 de l’As Homenetmen de disputer son premier match en coupe contre l’Us Montelier, ce Samedi à 20h au stade Girodet.

On vous attends nombreux pour venir supporter nos joueurs et défendre les couleurs de l’association.

On se donne RDV Samedi pour le match !