Le Fonds Arménien de France s’est réuni en Assemblée Générale le 13 septembre dernier

Le Fonds Arménien de France s’est réuni en AG le 13 septembre dernier. Covid oblige, l’AG a eu lieu de manière décentralisée à Paris, Lyon et Marseille, les 3 villes étant reliées en visioconférence. Parmi les décisions adoptées, plusieurs concernent l’agriculture en Arménie - une des priorités du gouvernement de Nikol Pachinyan - et le projet agropastoral du Tavush ainsi que la création d’une école dédiée aux métiers de l’agriculture et de l’élevage.



Le lancement d’une filière ovine en Arménie avec des moutons venant du Massif central est à l’étude ainsi que la création de laboratoires d’analyse animale.