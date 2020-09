Rentrée 2020/21 : Danse arménienne

RENTRÉE 2020/21 : DANSE ARMENIENNE

COURS ouverts aux garçons et aux filles

éveil dès 4 ans (mercredi)

enfants adolescents (mercredi samedi)

adultes (jeudi)

4 professeurs :

Nathalie Katchikian (éveil)

Armen Chiloyan et Arminé Altounian (enfants adolescents),

Katarina Arzumanyan (adultes)

La MCA d’Alfortville accueille chaque année plus de 350 élèves dans différentes activités !

Certains cours sont encore disponibles,

renseignements par mail : [email protected] ou par téléphone 01 43 76 55 89