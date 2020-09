Le Conseil panarménien de l’ouest des États-Unis a exprimé sa gratitude à la communauté arméno-américaine pour son généreux soutien à notre téléthon de collecte de fonds HyeAid Liban du 30 août sous le thème « Une nation, un avenir ».

En une courte période de quatre semaines et au cours d’un téléthon qui n’a duré que trois heures, un total impressionnant de 1 375 555 dollars a été promis. À ce jour, 85% de ce montant a été reçu, le solde devant arriver sous peu. Un transfert initial de 500 000 dollars a déjà été effectué sur le compte bancaire spécial qui a été assigné par Sa Sainteté le Catholicos Aram I pour être transféré au Comité de reconstruction libano-arménien.

Les dépenses totales engagées lors de la réalisation de la collecte de fonds - y compris la publicité sur les médias sociaux, le soutien technique et à la production pour le téléthon, les frais de traitement du portail et des cartes de crédit et les autres frais liés au téléthon - sont de 44 272 $.

« Notre communauté unie s’est de nouveau soulevée et a de nouveau fait preuve de vigilance et de générosité pour le plus grand bien de nos priorités nationales », a déclaré le Conseil dans un communiqué.

Le Conseil panarménien s’engage à continuer de rester vigilant à l’appui de tous les Arméniens dans le besoin, où qu’ils se trouvent et chaque fois que la nécessité l’exige.