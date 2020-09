Le ministre de l’Education balaie les demandes à sa démission

Le ministre arménien de l’Education, de la Culture et des Sports, Arayik Harutiunian, a rejeté les demandes croissantes de l’opposition pour sa démission et a défendu sa politique hier.

Harutiunian a été confronté ces dernières semaines à des petites manifestations de rue, organisées par divers groupes d’opposition extraparlementaires et des militants dénonçant certaines de ces politiques. Ils sont particulièrement mécontents des nouvelles directives pour l’enseignement de l’histoire et de la littérature arméniennes dans les écoles, qui ont été publiées par son ministère cet été.

Les manifestants (...)