Procès Cetin : le CCAF partie civile avec la LICRA l’UEJF SOS racisme et « j’accuse »

Le CCAF qui avait exprimé son indignation et son inquiétude après le raid des Loups Gris contre un rassemblement citoyen, organisé par le CDCA, le 24 juillet dernier à Décines, s’est constituée partie civile dans le procès qui se déroulera jeudi 17 septembre à 14h devant la cour correctionnelle de Bourg-en-Bresse contre M. Ahmet Cetin, meneur et organisateur de cette agression. Il a mandaté pour ce faire le cabinet de M. Patrick Klugman qui représentera également la LICRA, l’UEJF, SOS racisme et l’association « j’accuse », qui se sont aussi portées parties civiles dans ce procès.

Le CCAF attend de la justice qu’elle condamne avec la plus grande sévérité le prévenu qui outre cette agression s’est livré sur le compte instagram 1francoturc à des propos racistes, négationnistes, haineux et menaçants contre les « Arméniens ». « Que le gouvernement me donne une arme et je ferai le travail partout en France », avait-il notamment déclaré en turc dans une vidéo postée sur ce compte.

La communauté arménienne de France, formée par les rescapés du génocide de 1915 qui avaient trouvé refuge sur le territoire il y a 100 ans, est considérée par tous comme un modèle d’intégration républicaine. Ses membres ne sauraient être pris pour cible, stigmatisés pour ce qu’ils sont, ni ramenés au statut de victime expiatoire d’un nationalisme fou qu’Erdogan et l’AKP tentent d’exporter dans l’hexagone comme en Europe.

Le CCAF attend en outre de l’État qu’il assume ses fonctions régaliennes et préserve la paix citoyenne, en prenant les mesures susceptibles de prévenir l’aggravation de cette situation porteuse, au-delà même de l’entité arménienne, de lourdes menaces pour la concorde républicaine. Ce qui implique notamment la répression des actes de violence, des propos racistes et haineux et une loi de pénalisation du négationnisme du génocide arménien qui sera seule en mesure de conjurer la haine antiarménienne venue de Turquie et promue sur le sol national par ses autorités.

Bureau national du CCAF

Paris le 16 septembre