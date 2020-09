Sur le chemin des roses, avec Frédérique Nalbandian

Voici une décennie maintenant que le Musée du Pavillon de Vendôme invite chaque printemps des artistes à s’approprier ce lieu, joyau architectural aixois du XVIIe siècle en y intégrant leurs créations en résonance avec l’histoire, l’architecture et les collections du musée. Ces créations in situ nous offrent ainsi une nouvelle approche et une perception à chaque fois différente du lieu, entre passé et présent, entre patrimoine et art contemporain.

En invitant ce printemps Frédérique Nalbandian, dont les matériaux de prédilection sont - entre autre - le plâtre, le savon et les roses, le lien avec le (...)