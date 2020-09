Le prix international Hrant Dink 2020 est décerné à Osman Kavala et Mozn Hassan

Le douzième prix international Hrant Dink a été remis le mardi 15 septembre lors d’une cérémonie en ligne. Les prix de cette année ont été décernés à Osman Kavala qui a consacré sa vie à la construction d’une société pluraliste et démocratique et a montré que les droits de l’homme et le dialogue social peuvent être renforcés par la culture et l’art et Mozn Hassan, l’une des pionnières du mouvement féministe à travers le Moyen-Orient et Afrique du Nord, la lutte contre la violence sexuelle et les violations des droits des femmes en Egypte.

La cérémonie de remise des prix a été organisée par Şebnem Bozoklu et Alican Yücesoy en turc, ainsi que par Ece Dizdar en anglais. La cérémonie a eu lieu au 23.5 Site de Mémoire de Hrant Dink (ancien bureau du journal Agos) et le discours d’ouverture a été prononcé par Ahmet İnsel, président du comité international du prix Hrant Dink .

Arto Tunçboyacıyan, Can Bonomo, Dialog Project, Kalben, Kudsi Erguner et O.F.F. ont participé à la cérémonie avec leurs performances spéciales pour la nuit.

De plus, les personnes et les institutions de Turquie et du monde entier, qui ont éclairé l’humanité avec leurs luttes sont reconnues comme les « inspirations » de 2020. Parmi les inspirations de cette année, il y a des défenseurs des droits humains et des femmes de la Turquie au Chili, en Indonésie au Liban, l’Allemagne aux États-Unis, l’Inde à la Chine, ainsi que des individus et des initiatives inspirants avec leurs revendications de paix, d’égalité de citoyenneté, de démocratie et de justice.

Lors de la cérémonie, Rakel Dink a chanté l’une des chansons préférées de son mari Hrant Dink à l’église arménienne Surp Toros de Tekirdağ Malkara, en attente de restauration. La soirée s’est terminée par la chanson « Son Dakika Golü » (Objectif de dernière minute) d’Arto Tunçboyacıyan composée spécialement pour la cérémonie.