Les États-Unis et l’Arménie discutent de leurs réalisations communes et de leur coopération future

La première des quatre sessions virtuelles du dialogue stratégique américano-arménien a eu lieu mardi 15 septembre, les États-Unis étant représentés par l’Administrateur adjoint adjoint de l’USAID pour l’Europe et l’Eurasie, Alexander Sokolowski et le sous-secrétaire d’État adjoint américain pour la démocratie, les droits de l’homme et le travail Kara. C. McDonald, et l’Arménie représentée par la vice-ministre de la Justice Kristinne Grigoryan et la présidente de la Commission de prévention de la corruption Haykuhi Harutyunyan.

La discussion a porté sur les réalisations conjointes et la coopération future pour faire progresser les réformes démocratiques prioritaires en Arménie, y compris la lutte contre la corruption et les réformes judiciaires et juridiques.

Les participants ont reconnu les étapes clés que l’Arménie a déjà franchies dans sa lutte contre la corruption, y compris la nouvelle Commission de prévention de la corruption, qui a été créée avec le soutien continu de l’USAID.

Le dialogue stratégique se poursuivra cet automne et se terminera par une séance de synthèse à Washington, DC le mois prochain.