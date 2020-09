En Allemagne, une journaliste azéri opposant au régime d’Aliev devient chrétienne pour ne pas retourner en Azerbaïdjan

Le site azéri Haqqin.az sur une information du journal allemand Wastfalen-Blatt écrit qu’un écrivain et journaliste d’opposition azéri Abil Hasanov a été converti au christianisme afin d’obtenir l’asile politique en Allemagne…Les baptistes ont reçu dans leur communauté Hasanov et sa famille. Leur avocat a affirmé que désormais par cette christianisation, la famille Hasanov ne pouvait plus être extradée vers l’Azerbaïdjan car ce pays poursuit les chrétiens. Mais les Services de l’immigration en Allemagne ont refusé de donner l’asile politique à la famille Hasanov. L’avocat de cette dernière devant effectuer un recours juridique face au tribunal allemand. Abil Hasanov (52 ans) a travaillé en Azerbaïdjan dans de nombreux médias azéris de l’opposition.

Krikor Amirzayan