Une église arménienne en Azerbaïdjan présentée comme une construction des Aghvans

En Azerbaïdjan on s’inquiète de la dégradation d’une église présentée comme d’origine aghvane (population christianisée vivant jadis sur l’actuel territoire de l’Azerbaïdjan) mais qui est une église arménienne…



Cette église arménienne mais que les Azéris préfèrent ne pas nommer « arménienne » est en ruine et menace de s’écrouler. Sur l’un des images diffusées par les médias azéris, une pierre de l’église porte l’inscription en arménien « Hayk. G » mais les Azéris pensent que cet alphabet arménien n’est pas de l’arménien…mais aghvan ! L’église se trouve à 2109 mètres d’altitude. Selon les spécialistes Arméniens qui ont visionné les images, cette église est bien arménienne et c’est une chapelle du nom de Sourp Pandalion (Saint Pandalion) qui fut bâtie en 1857, elle est située au sommet du mont Pand qui culmine à 2109 mètres à 5,5 km de la rivière Azat. Selon Samvel Karapetyan le spécialiste des monuments arméniens -disparu il y a peu- cette chapelle était un lieu de pèlerinage de nombreux Arméniens et fut construite par le père Sargis Ter Azaryan. Mais la pseudo-historienne azérie Farida Mamedova présente cette église arménienne en église aghvane.

Krikor Amirzayan