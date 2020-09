Les médiateurs du Groupe de Minsk invitent l’Arménie et l’Azerbaïdjan à « clarifier leurs positions »

Les médiateurs internationaux ont appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à préparer le terrain pour de nouvelles négociations sur la résolution du conflit du Haut-Karabagh, deux mois après des combats meurtriers à la frontière entre les deux pays.

Les diplomates américain, russe et français codirigeant le Groupe de Minsk de l’OSCE se sont réunis lundi à Paris pour ce qu’ils ont qualifié de « consultations intensives » sur les moyens de relancer le processus de paix au Karabagh.

« Les coprésidents ont soigneusement examiné et évalué les messages et préoccupations privés et publics des parties », peut-on lire dans (...)