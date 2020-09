Le Premier ministre a assisté à Erévan à la cérémonie de la réouverture de l’école Raphaël Ishkhanyan rénovée et réaménagée

Nikol Pachinian le Premier ministre arménien a participé hier 15 septembre à la cérémonie d’ouverture de l’école numéro 153 d’Erévan qui porte le nom de l’historien et homme public Raphaël Ishkhanyan.

« L’école reconstruite dispose 700 élèves mais les conditions nous permettent de monter ce chiffre jusqu’à 950. Les travaux de restauration ont coûté 1,3 milliard de drams. Chers élèves et professeurs, je vous demande de respecter les règles sanitaires en place contre l’infection pour le grand profit de la santé de nous tous » a écrit Nikol Pachinian sur sa page facebook. En Arménie un effort particulier a été apporté par le gouvernement Pachinian pour la rénovation, la sécurisation et la modernisation de nombreuses écoles en Arménie.

Krikor Amirzayan