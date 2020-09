Eduardo Eurnekian reçu à Sainte-Etchmiadzine par le Catholicos Karékine II a visité l’école Eurnekian

Le 15 septembre à Sainte-Etchmiadzine le Catholicos Karékine II a reçu l’homme d’affaires arméno-argentin et bienfaiteur de la nation, Héros national de l’Arménie, Eduardo Eurnekian.

Karékine II a remercié Eduardo Eurnekian pour sa visite et ses différentes œuvres au profit de l’Eglise arménienne et des écoles. Il a surtout remercié pour les nouveaux projets à Sainte-Etchmiadzine financés par l’arméno-argentin. Le Catholicos Karékine II a présenté à Eduardo Eurnekian les travaux en cours à Sainte-Etchmiadzine. Un grand chantier de rénovation et de réfection des toitures. Ils ont également visité l’école Eurnekian financée par les fonds d’Eduardo Eurnekian réalisé en 2009 à la mémoire de Panos et Srpouhie Eurnekian les parents du riche homme d’affaires.

Krikor Amirzayan