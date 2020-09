La Turquie condamnée pour la détention de l’écrivain Ragip Zarakolu

Strasbourg, 15 sept 2020 (AFP) - La Cour européenne des Droits de l’Homme

(CEDH) a condamné mardi la Turquie pour la détention de l’écrivain Ragip

Zarakolu entre octobre 2011 et avril 2012, estimant cette détention

« arbitraire » et ayant porté atteinte à sa « liberté d’expression ».

Ragip Zarakolu, militant des droits de l’Homme et fondateur de la maison

d’édition « Belge », avait été arrêté le 28 octobre 2011 et placé en garde à vue

dans le cadre d’une enquête visant des personnes soupçonnées d’appartenance à

l’Union des communautés du Kurdistan (KCK), une organisation illégale en

Turquie, proche du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK).

Il a ensuite été placé en détention provisoire pour "appartenance à une

organisation terroriste". Après plusieurs recours, la justice turque a

finalement ordonné sa remise en liberté, le 10 avril 2012, soit 165 jours

après son arrestation. Mais la procédure pénale à son encontre est toujours

pendante, et M. Zarakolu risque 10 ans d’emprisonnement.

La CEDH a jugé cette détention provisoire « arbitraire et irrégulière »,

pointant "l’absence de faits, d’information ou de preuves solides pour

démontrer l’activité délictuelle" de Ragip Zarakolu.

Les juges ont également souligné la « restriction totale » d’accès au dossier

imposée à M. Zarakolu, pendant les cinq premiers mois qui ont suivi son

arrestation, ne lui laissant « pas de possibilité satisfaisante de réfuter » les

motifs de sa détention.

Enfin, ils ont condamné "l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté

d’expression", un droit garanti par l’article 10 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme.

La Turquie devra verser 6.500 euros pour dommage moral à M. Zarakolu, qui

réside en Suède.