Le Rond-Point dans le jardin, avec une scène stand up de Mathieu Madénian et Kader Aoun

Dès le 8 septembre, à la douceur de l’été indien, le Rond-Point plantait en plein air un vaste tréteau adossé à l’arrière du Théâtre où, chaque jour, de 18h30 à 19h30, une multitude d’artistes, acteurs, chanteurs, magiciens, humoristes, performeurs, écrivains, offriront à plus de 100 spectateurs un spectacle gratuit où le rire le disputera à l’audace et où l’émerveillement se vêtira d’insolence.

Mathieu Madenian, autres autres, sera de la partie. Règles sanitaires respectées, et peut-être même dégustation de glaces...

Le Rond-Point, toutes voiles dehors, renoue entre les arbres avec l’essence du spectacle vivant (...)