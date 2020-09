Pompeo appelle à la désescalade militaire en Méditerranée

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a

appelé mardi la Turquie et la Grèce à renoncer à toute escalade militaire et à

se concentrer sur la recherche d’une solution diplomatique dans le conflit

gazier qui les oppose en Méditerranée orientale.

"Il faut résoudre ce problème sans utiliser de puissance militaire mais par

les mécanismes normaux, par les résolutions internationales, particulièrement

sur les droits (énergétiques, ndlr) associés à cette région", a-t-il dit sur

la radio française France Inter.

"Il faut réduire l’empreinte militaire partout et recourir à des moyens

diplomatiques, non (...)