L’album de Jean Villemin « La véridique histoire de Mayranouche, poupée de son et de tissu racontée par le chat Azad » paru en arménien à Erévan

Éditions Kyurchyan à Erévan viennent de publier en arménien l’album de Jean Villemin « La véridique histoire de Mayranouche, poupée de son et de tissu racontée par le chat Azad ». Il retrace les pérégrinations d’une poupée dans l’Empire ottoman en 1915 lors du génocide des Arméniens.

Album noir, blanc, rouge - Format 22 cm * 27 cm - 45 pages - Couverture souple- 15€ TTC

Commande chez l’éditeur : [email protected], https://kyurkchyan.org/

Mayranouche le livre de Jean Villemin a fait l’objet d’un ouvrage illustré paru aux Editions PETRA à Paris.



Jean Villemin, auteur-illustrateur vit en Lorraine, il a publié différents ouvrages illustrés pour

les enfants, nouvelles graphiques et romans. Artiste plasticien formé à l’École nationale des beaux-arts de Nancy, il est lauréat de concours de sculptures et titulaire de commandes publiques. https://jeanvillemin.com.

Krikor Amirzayan