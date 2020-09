Présentation du conseil d’administration et des professeurs de l’Ecole Abovian

Chers amis, je suis ravi de vous présenter le conseil d’administration et les professeurs de l’Ecole Abovian

pour la rentrée de l’année scolaire 2020-2021 dans le respect strict des règles sanitaires...❤️❤️❤️

Les membres de mon conseil d’administration sont animés par la volonté universelle, de l’altruisme inconditionnel, et se sont engagés bénévolement à mes côtés pour les autres, pour l’avenir avec sagesse et l’humilité afin d’accomplir notre devoir dans le cadre de l’éducation de la nouvelle génération et la promotion de notre langue et de notre culture...

Les mots dévoué, intègre, discret définissent parfaitement les membres de mon conseil d’administration, les voici :

Robert Azilazian

, président d’honneur

Dirhan GARABEDIAN, président d’honneur

Alain Boyadjian

, conseiller spécial

Karen AYUNTS, vice-président/ Kar Ay

Eliane Garguilo

KAZANDJIAN, trésorière

Zara Zatikyan

, secrétaire

Robert TORLIGUIAN, conseiller

Yuliya Sargsyan Tam

, conseillère

Nver MIRZOYAN, conseiller

Lyov Karapetyan

, conseiller

Mher Avanesyan

, conseiller

Les mots compétant, professionnel, investi et pédagogue définissent parfaitement les professeurs , les voici :

Catéchisme

Père Aram Ghazaryan

Siranush Antonyan

Pour la langue arménienne

Galina GUREGHIAN

Margarit Ispiryan

Gayane GHAZARIAN

Karine GRIGORYAN/ Anun Azganun

Irina Khachatryan

Narine MANUKYAN/ Nano Man

Professeurs des activités périscolaires :

Gohar SOKHIKYAN, danse 💃 Gohar Yan

Armen Petrossian

, échecs ♟

Hayarpi Avagyan

, chant

Nariné Saribekyan

, peinture 🎨

Nelly Ayvazyan

, piano 🎹

*********

Հարգելի ընկերներ, ես ուրախ եմ ներկայացնել Ձեզ՝ Աբովյան վարժարանի տնօրենների խորհրդի անդամներին և ողջ ուսուցչական կազմը ովքեր կլինեն իմ կողքին 2020-2021 ուսումնական տարվա ընթացքում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ...❤️❤️❤️

Ունենալով համընդհանուր կամք, ալտրուիզմի բացառիկ դրսևորում, իմաստությամբ և խոնարհությամբ, խորհրդի անդամները կամավոր առաջնորդվեցին պարտավորվելով հանուն ապագայի, կատարել մեր ազգային պարտականությունը կրթության համատեքստում, հանուն նոր սերնդի հայապահպանության, մեր լեզվի և մշակույթի առաջխաղացման և բարգավաճման...

Նվիրված, ազնիվ, զուսպ խոսքերը հիանալի կերպով սահմանում են իմ տնօրենների խորհրդի անդամներին, ահա և նրանք.

Ռոբերտ ԱԶԻԼԱԶՅԱՆ , պատվո նախագահ

Տիրան ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, պատվո նախագահ, Թեմի Սուրբ Վարդանանց և Մայրենի դեսպան շքանշանակիր

Ալեն ԲՈՅԱՋՅԱՆ, հատուկ խորհրդական

Կարեն ԱՅՈՒՆՑ, փոխնախագահ

Էլյան ԳԱՐԳԻԼՈ ԿԱԶԱՆՋՅԱՆ, հաշվապահ, Թեմի Սուրբ Վարդանանց և Մայրենի դեսպան շքանշանակիր

Զարուհի ԶԱՏԻԿՅԱՆ, քարտուղար

Յուլիյա ՏԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, խորհրդական

Ռոբերտ ՏՈՐԼԻԳՅԱՆ, խորհրդական, Թեմի Սուրբ Վարդանանց և Մայրենի դեսպան շքանշանակիր

Նվեր ՄԻՐԶՈՅԱՆ, խորհրդական

Լևոն ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, խորհրդական

Մհեր ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ, խորհրդական

Ուսուցիչների, որոնց անունների հետ միանգամից մտաբերում եմ կոմպետենտ, արհեստավարժ, ժամանակակից և լավագույն մանկավարժներ բառերը...

Կրոնի դաս

Տեր Արամ քահանա Ղազարյան

Սիրանուշ Անտոնյան

Հայոց լեզվի ուսուցիչներ՝

Գալինա Կյուրեղյան

Մարգարիտ Իսպիրյան

Նարինե Մանուկյան

Գայանե Ղազարյան

Կարինե Գրիգորյան

Իրինա Խաչատրյան

Գոհար Սոխիկյան , պար 💃

Արմեն Պետրոսյան, շախմատ♟

Հայրափի Մանուչարյան, երգ և խոռ

Նարինե Սարիբեկյան, նկարչություն և քանդակ🎨

Նելլի Այրումյան, դաշնամուր🎹