L’Arménie ne peut que s’inquiéter de la politique expansionniste agressive de la Turquie

Ces dernières années, l’instabilité actuelle et les situations de crise dans la région posent des menaces et des risques à la fois pour la sécurité de l’Arménie et pour les communautés arméniennes du Moyen-Orient, a déclaré le conseiller du ministre des Affaires étrangères Ruben Karapetyan dans un entretien avec le site russe Riafan.ru .

Par conséquent, a-t-il dit, nous ne pouvons que nous inquiéter de la politique expansionniste agressive de la Turquie, qui vise à une confrontation ouverte dans différentes parties de la région et aggrave ainsi la situation déjà extrêmement aggravée dans la région, la déstabilisant davantage.

« Les informations sur la formation des militants syriens sur le territoire de l’Azerbaïdjan à participer aux hostilités contre l’Arménie et l’Artsakh en sont un exemple frappant. Compte tenu des précédents de l’utilisation d’extrémistes par l’Azerbaïdjan et de l’exportation par la Turquie de terroristes vers diverses régions, nous prenons une telle menace très au sérieux », a déclaré Ruben Karapetyan.

« Depuis de nombreuses années, l’Arménie soulève cette question à la fois sur des plateformes internationales et dans le cadre de discussions bilatérales avec nos partenaires. Nous avons mis en garde à plusieurs reprises sur les conséquences catastrophiques de cette politique, en particulier après l’agression d’avril 2016, lorsque des militants de l’État islamique et des radicaux des groupes nationalistes turcs ont été lancés contre la population civile du Karabagh », a-t-il ajouté.

Le diplomate a noté qu’en tant que membre responsable de la communauté internationale, l’Arménie était engagée dans la déradicalisation dans la région.

« Nous avons appelé et continuerons d’appeler à des mesures plus décisives pour empêcher la propagation du radicalisme et de l’extrémisme dans la région, en particulier lorsque l’utilisation de terroristes sert de moyen d’atteindre les objectifs politiques des États ou de leurs dirigeants », a déclaré Ruben Karapetyan .