Le président de l’Artsakh reçoit une délégation du Matenadaran

Le président de la République de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a reçu lundi 14 septembre une délégation du Maténadaran – l’Institut Mesrop Machtots des manuscrits anciens -, conduite par don directeur Vahan Ter-Ghevondyan. A cette occasion, le président de l’Artsakh a salué le haut niveau de coopération et le fructueux partenariat entre le Matenadaran et l’institution sœur de l’Artsakh, le centre scientifico-culturel aménagé depuis cinq ans dans le monastère de Gandzassar, joyau de l’architecture religieuse médiévale de l’Artsakh. Vahan Ter-Ghevondyan a remercié de son côté le président de l’Artsakh pour l’aide majeure apportée par l’Etat, en soulignant que leur activité en Artsakh aurait été difficile sans le soutien du gouvernement de l’Artsakh. Il a rappelé que cette activité conjointe vise à défendre les intérêts de l’Artsakh dans le monde universitaire et à contrer par des faits les falsifications de l’Histoire orchestrées par la partie turco-azérie. La ministre de l’éducation, des sciences et de la culture de l’Artsakh, Lusine Gharakhanyan, participait aussi à cette rencontre.