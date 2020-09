La visite de Pachinian à Goris

Après des mois d’une crise sanitaire qui a limité la circulation des Arméniens, y compris les plus hauts placés, le premier ministre Nikol Pachinian éprouve un plaisir manifeste à sillonner à nouveau les routes du pays, qu’il connaît bien pour les avoir empruntées à la faveur d’une longue marche qui devait le conduire triomphalement au pouvoir en mai 2018.



Après une visite à l’extrême nord du pays, dans sa région natale du Tavouch qui avait été durement éprouvée, en juillet, par une offensive azérie dont il a pu constater les dommages causés dans les villages frontaliers, N.Pachinian s’est rendu dans l’extrême sud de l’Arménie, sinon à pieds, en tout cas avec la même démarche martiale. A Goris, chef lieu de la province du Syunik, aux portes du Karabagh, il s’est certes informé des travaux en cours en vue de la restauration du centre historique de la localité, dans le cadre d’un programme de développement du tourisme, secteur frappé de plein fouet par la pandémie de coronaviorus, qui a contraint le gouvernement à fermer pendant de longs mois les frontières du pays, qui s’entrouvrent depuis la fin août, au plus fort de la saison touristique, aux visiteurs étrangers.



N.Pachinian, qui était accompagné du ministre des régions et des infrastructures Suren Papikyan, du gouverneur du Syunik Hunan Poghosyan et du maire de Goris Arush Arushanyan, s’est félicité d’un programme de restauration soutenu par différentes subventions qui vise à faire de ces quartiers jusque là en friche, l’un des hauts lieux du tourisme local, avec de nouveaux hôtels et autres infrastructures mettant en valeur les atouts de la ville et de la région. Mais le temps fort de la visite de Nikol Pachinian à Goris sera l’hommage rendu aux « héros de la Grande Guerre patriotique et de la Guerre de libération de l’Artsakh dans le mémorial qui leur est dédié dans la localité voisine de Khndzoresk.



Dans ce village, qui ne manque d’ailleurs pas d’atouts touristiques non plus, avec ses habitations troglodytes aménagées dans les cheminées de fée qui hérissent les flancs des montagnes autour de Goris, le premier ministre arménien a déposé des gerbes de fleurs au mémorial à l’occasion de la cérémonie du « Sparapeti or ». Le ministre de la défense Davit Tonoyan s’était joint à sa délégation pour ce volet, plus martial, de la visite du premier ministre arménien à Goris.