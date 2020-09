2 nouveaux cas de coronavirus en Artsakh qui maîtrise la situation sanitaire

Le ministre de la Santé de l’Artsakh fait état de 2 nouveaux cas d’infection au Covid-19 sur le territoire. Ces deux personnes sont des habitants de Stepanakert et du village de Norchen. Ces deux citoyens sont en confinement et ne représentent pas de danger de contamination pour les autres personnes a indiqué le ministère de la Santé. Dans le même temps un patient contaminé par le coronavirus fut guéri et sorti de l’isolement.

En Artsakh depuis le début de l’épidémie, 337 personnes furent contaminées dont 296 sont guéries. Ainsi 39 citoyens reçoivent des soins et 81 autres personnes sont en confinement. Au total 12 935 furent testées en Artsakh qui compte près de 150 000 habitants.

Krikor Amirzayan