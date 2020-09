Nikol Pachinian a reçu à Erévan le héros national de l’Arménie et homme d’affaires l’arméno-argentin Eduardo Eurnekian

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu hier à Erévan le héros national de l’Arménie, et homme d’affaires arméno-argentin Eduardo Eurnekian.

Nikol Pachinian s’est tout d’abord réjoui de la présence d’Eduardo Eurnekian en Arménie. Ensemble les deux hommes ont discuté des investissements réalisés et à venir de l’homme d’affaire arméno-argentin en Arménie. Avec le soutien permanent du gouvernement arménien à ces projets d’investissements a rassuré le Premier ministre arménien. Eduardo Eurnekian a affirmé qu’il poursuivrait la mise en place de nombreux programmes d’investissements en Arménie en coopération avec les autorités arméniennes. Il a évoqué le développement et l’amélioration des infrastructures des aéroports internationaux Zvartnots-Armenia d’Erévan et Chirak de Gumri dont il a la concession. Eduardo Eurnekian a fait part également de de nombreux autres projets économiques en Arménie.

Krikor Amirzayan