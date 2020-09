Ankara dément toute reculade après le retour d’un navire de recherche

Ankara, 14 sept 2020 (AFP) - Ankara a assuré lundi que le retour au port de

son navire de recherche déployé en Méditerranée orientale, au centre de

tensions avec la Grèce, ne constituait pas une reculade et appelé Athènes à

faire un geste en retour.

"L’Oruc Reis a mouillé près du port d’Antalya pour des travaux de

maintenance et l’approvisionnement", a déclaré le ministre turc des Affaires

étrangères Mevlut Cavusoglu lors d’un entretien à la chaîne turque NTV.

Pour M. Cavusoglu, interpréter ces travaux de « routine » comme "un pas en

arrière", comme l’a laissé entendre le Premier ministre grec Kyriakos

Mitsotakis en y voyant « un premier pas très positif » serait « une erreur ».

« Il ne faut pas le tourner autrement », a-t-il précisé.

Selon le ministre turc, les autres navires turcs, comme Barbaros Hayrettin

et Yavuz, continuent toujours leurs activités de sondage en Méditerranée

orientale.

M. Cavusoglu n’a cependant pas tout à fait fermé la porte à une

interprétation positive du retour au port de l’Oruc Reis, à condition que la

Grèce effectue aussi des pas à son tour.

"La Grèce pourrait considérer ces travaux de routine comme un signe de

bonne intention et de renoncer par cette occasion à ses demandes

maximalistes", a-t-il déclaré.

Le ministre turc a particulièrement fustigé « la carte de Séville », sur

laquelle s’appuie la Grèce pour justifier ses revendications maritimes.

Préparée en début des années 2000 par l’Université de Séville pour être

présentée à la Commission européenne, cette carte soutient que le droit

d’exploiter les ressources naturelles autour de îles grecques situées à

proximité des côtes turques revient à Athènes. Mais Ankara estime que cela

reviendrait à priver la Turquie de dizaines de milliers de km2 de mer.

"Si la Grèce avait des bonnes intentions, elle aurait renoncé à la carte de

Séville", a déclaré M. Cavusoglu.

Le retour au port de l’Oruc Reis dimanche avait suscité des espoirs

d’apaisement entre la Turquie et la Grèce.

Les deux pays se disputent des zones en Méditerranée orientale

potentiellement riches en gaz naturel.

La tension s’était aggravée fin août, lorsque les deux pays ont effectué

des manœuvres militaires rivales.

La crise est au programme d’un sommet européen les 24 et 25 septembre à

Bruxelles.