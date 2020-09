Achat de 18 avions Rafale par la Grèce : 6 neufs, 12 d’occasion (Mitsotakis)

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a précisé dimanche que six des dix-huit avions de combat français Rafale dont la Grèce avait annoncé la veille l’acquisition seraient neufs et douze d’occasion. « Il s’agit de six appareils neufs et douze qui ont été utilisés un peu », a indiqué le Premier ministre qui avait annoncé samedi un important programme d’armement sur dix ans sur fond des tensions avec la Turquie voisine. « Les premiers appareils vont arriver en Grèce en 2021 et l’achat sera achevé début 2022 », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse à Thessalonique (nord), deuxième (...)