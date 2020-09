L’Église apostolique arménienne célèbre la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix (Khachveratz)

L’Église apostolique arménienne célèbre la Fête de la Croix le 13 septembre de cette année, qui est la dernière des cinq fêtes de l’Église arménienne. L’Église arménienne célèbre la Sainte Croix le dimanche 11 au 17 septembre.

L’Exaltation de la Sainte Croix est l’une des cinq fêtes majeures de l’Église Arménienne. Commémorée d’ailleurs par toutes les Églises chrétiennes, elle a été établie pour louer le retour historique de captivité de la Sainte Croix à Jérusalem ainsi que pour glorifier sa puissance. L’historique succinct de cette fête est le suivant.

En 610, arrivé à l’apogée de sa puissance, le roi de Perse Khosrov attaque Byzance.

En 614, les troupes perses occupent Jérusalem, massacrent une partie de sa population et emmènent l’autre en captivité. Elles entrent dans le temple de la Sainte Résurrection et s’emparent de la Croix du Sauveur qui y était gardée. Cependant, une fois en Perse, la Croix du Seigneur se voit devenir objet de vénération. Les autochtones se comportent avec crainte et déférence envers la croix, considérant que c’est le Dieu des chrétiens qui s’est rendu chez eux. Grâce à Elle, nombre de miracles se produisent, incitant beaucoup de personnes à se convertir au christianisme.

Puis l’empereur Héracle de Grèce lève une armée contre le roi Khosrov pour libérer la Croix. Les troupes arméniennes se joignent à l’armée impériale. Après beaucoup d’efforts, cette guerre, commencée par la prière afin de reprendre la Sainte Croix, s’achève par la victoire des forces gréco-arméniennes et la libération de captivité de la Croix du Seigneur.

Une procession solennelle conduit la Sainte Croix victorieuse de la ville arménienne de Karine (Erzeroum) à Constantinople. Après y être gardée pendant trois ans, Elle est transférée à Jérusalem. L’empereur en personne la porte sur ses épaules sur le Mont Golgotha jusqu’au temple rénové de la Sainte Résurrection où il L’installe au vu de tous les chrétiens. D’où le nom de la fête Sainte Exaltation de la Sainte Croix qui signifie aussi élévation de la Sainte Croix. Elle est célébrée le dimanche qui se situe entre les 11 et 17 septembre. Le lundi qui suit cette fête est la journée de souvenir des morts. C’est pourquoi une cérémonie de Requiem est célébrée ce jour-là à la mémoire de tous nos disparus.