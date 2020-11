VTB Arménie offre des prêts étudiants avec des conditions améliorées

La banque VTB Arménie a déclaré que ses clients pourraient demander des prêts étudiants avec des conditions améliorées dans le cadre d’un programme conçu par le gouvernement sur le refinancement du logement pour les jeunes.

Selon le communiqué de presse de la banque, la limite supérieure d’un prêt s’élève désormais à 4 millions de drams pour toute la période d’étude, contre 2,8 millions de drams précédents. La durée maximale des études à payer par le prêt a également été portée de quatre à cinq ans. De plus, pour obtenir un prêt, la caution obligatoire des parents ou tuteurs de l’élève n’est plus requise. Désormais, toute autre personne peut être appelée à agir comme garant.

Le programme d’État vise à accroître le niveau d’accessibilité de l’enseignement supérieur, qui est l’une des tâches socialement importantes de VTB Arménie. Le programme peut être utilisé par les étudiants de licence et de maîtrise et de résidence clinique, se spécialisant dans les départements payés de l’État et les établissements d’enseignement supérieur accrédités par l’État.

Le montant du prêt est de 50 mille drams à 800 mille drams pour une année universitaire (le montant maximal du prêt pour toute la période d’études est de 4 millions de drams) au taux de 6% ou 7% par an, en fonction des progrès académiques de l’étudiant. La période de remboursement est de trois mois à 10 ans.

Un prêt étudiant peut être obtenu par les citoyens et résidents arméniens âgés de 16 à 65 ans. Un avantage important du programme est qu’il est suffisant pour le garant d’avoir un revenu, et en l’absence d’un tel revenu, il est possible d’attirer une co -emprunteur.

Un prêt étudiant peut être contracté pour payer n’importe quelle période d’études. Le prêt est accordé par tranches - une pour chaque année académique. Selon les nouvelles conditions, le nombre maximum de tranches est passé de quatre à cinq. Le montant de chacun peut atteindre 800 000 drams au lieu des 700 000 drams précédents.

Le processus d’émission d’un prêt ne prend qu’un jour ouvrable après la conclusion du contrat de prêt. Les fonds sont envoyés le même jour sur le compte bancaire de l’établissement d’enseignement.

Un autre avantage du programme est la façon dont le prêt est remboursé. L’emprunteur a la possibilité de choisir un mode de remboursement - ne payer que les intérêts pendant la période d’études et le montant principal après l’obtention du diplôme. Les commissions de prêt ne sont pas facturées.

Le prêt est émis avec un taux d’intérêt annuel de 9%, dont 2% ou 3%, selon la performance académique de l’étudiant, sont subventionnés par l’Etat.