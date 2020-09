Revue de la presse arménienne du 22 au 24 août 2020

42825 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 42825 cas de coronavirus dans le pays dont 36049 ont été guéris et 854 patients sont décédés.

Discours de Pachinian au Conseil de sécurité/ La presse rend compte du discours du Premier ministre Pachinian prononcé lors de la séance ordinaire du Conseil de sécurité. Parlant de l’escalade à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet dernier, Pachinian a souligné que « les batailles victorieuses de juillet ont prouvé qu’il n’y avait pas de solution militaire au problème du Karabakh ». Selon Pachinian, la position l’Arménie dans le conflit du Karabakh a été et continue d’être constructive. Dans le même temps, le Premier ministre a critiqué la Turquie qui, lors de l’escalade de juillet, a exprimé son soutien sans équivoque à l’Azerbaïdjan. Selon Pachinian, les activités déstabilisantes et destructrices de la Turquie suscitent de vives inquiétudes chez les partenaires du Moyen-Orient, de la région eurasienne et de la région européenne.

Lavrov : la Russie travaille avec ses partenaires à la reprise des négociations sur le Karabakh/ La presse locale rend compte de l’interview du Ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au journal russe Trud. Selon Lavrov, Moscou s’attend à ce que les négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh reprennent dès que possible et y travaille conjointement avec ses partenaires du Groupe de Minsk de l’OSCE. A la question sur l’escalade de juillet à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et sur la probabilité qu’elle se transforme en un conflit armé à grande échelle, Lavrov a indiqué que « tout un ensemble de raisons avait conduit au conflit. Le fondement de celui-ci était, bien sûr, le problème non résolu du Haut-Karabakh, plus la surchauffe de l’espace public des deux côtés de la frontière ». Selon Lavrov, le facteur géographique a également servi de déclencheur « la décision de la partie arménienne de réanimer un ancien poste de contrôle frontalier situé à 15 kilomètres des pipelines d’exportation azerbaïdjanais a provoqué une anxiété accrue d’un côté et une réponse injustifiée de l’autre ». Lavrov a déclaré que le coprésident russe du groupe de Minsk de l’OSCE était en contact direct avec les Ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan pendant toute la période de l’escalade et qu’en conséquence, « grâce à la médiation active de la Russie que, même si ce n’est pas dès la première tentative, nous sommes parvenus à l’accord de cessez-le-feu du 16 juillet ». Quant aux tensions entre les communautés ethniques arménienne et azerbaïdjanaise dans le monde entier, y compris en Russie, Lavrov a souligné que les deux diasporas devraient être pleinement conscientes de leur responsabilité tant pour le respect des lois russes, que pour contribuer à créer une atmosphère propice à la normalisation des relations entre Bakou et Erevan.

200 militaires arméniens décorés des prix d’État pour leur bravoure lors de l’escalade de juillet/ La presse indique que le Président, Armen Sarkissian, a formalisé la recommandation du Premier ministre, Nikol Pachinian, de décerner des prix d’État à 199 militaires des forces armées arméniennes pour leur bravoure, leur désintéressement et leur courage dans les combats pour la défense du pays pendant l’escalade de juillet à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le Président a aussi officiellement remis au capitaine Ruben Sanamyan l’Ordre de la Patrie et le titre de Héros national d’Arménie.

Premier lot de fusils Kalachnikov de fabrication arménienne prêt à être livré à l’armée/ Lors de sa visite à l’usine « Neutron GAM » qui assemble des fusils d’assaut Kalachnikov en Arménie, le Président du Comité de l’industrie militaire, Artak Davtyan, a déclaré que le premier lot de 1000 fusils était prêt à être fourni aux forces armées.

Le gouvernement arménien apporte une aide financière à 300 familles arméniennes dans le besoin à Damas, en Syrie/ La presse rend compte du communiqué du Ministère des Affaires étrangères sur l’aide financière du gouvernement arménien à 300 familles arméniennes dans le besoin à Damas, en Syrie. Selon le Ministère, dans les prochains jours, la nouvelle tranche de l’aide fournie par le gouvernement arménien aux Arméniens de Syrie sera distribuée à 4 750 familles arméniennes dans le besoin à Alep et dans les régions du nord-est de la Syrie.

« Arménie lumineuse » soulèvera la question de la démission du Ministre de l’éducation/ La presse rend compte de la déclaration du chef du parti « Arménie lumineuse », Edmon Marukyan, selon laquelle son parti soulèvera la question de la démission du Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports. Selon Marukyan, puisque le parti au pouvoir, « Mon pas », est également mécontent de ce Ministre, il espère que « Mon pas » votera en faveur de la révocation de ce Ministre. Marukyan a déclaré que son parti lancerait le processus en septembre quand le travail du Parlement serait repris après les vacances.

La commission sur les réformes constitutionnelles envisage d’abaisser l’âge du vote en Arménie/ La presse rend compte de la déclaration du membre de la Commission sur les réformes constitutionnelles, Daniel Ioannissian, selon lesquelles la Commission envisage d’abaisser l’âge du vote en Arménie. Selon lui, trois scénarios possibles sont en cours de discussion : 1/ laisser l’âge de vote tel qu’il est, c’est-à-dire 18 ans, 2/ abaisser l’âge à 16 ou 17 ans, 3/ donner au Parlement la liberté de décider de l’âge de vote pour chaque élection donnée. D’après Ioannissian, si les citoyens arméniens de 16 ans ont déjà le droit de former une famille, de travailler, alors pourquoi n’auraient-ils pas aussi le droit de vote. Rappelons qu’Ioannissian avait déclaré que la Commission s’était déjà clairement accordée sur deux questions 1/ l’Arménie devait rester une république parlementaire, 2/ le mécanisme de « majorité stable » doit être supprimé (cf. revue du 15 au 17 août 2020). Il est prévu que la Commission remette le projet de loi sur les réformes constitutionnelles au Premier ministre d’ici le 1er septembre 2020.

L’Arménie reçoit une subvention de 10 millions de dollars pour la réhabilitation des forêts/ Le Fonds vert pour le climat a approuvé une subvention de 10 millions de dollars pour l’Arménie qui sera utilisée pour des programmes visant à réhabiliter les forêts, à établir des pépinières modernes et à soutenir le développement d’énergies alternatives dans les communautés rurales. Selon le Ministre de l’environnement, Romanos Petrosyan, le projet a également un élément social, car il résultera en création des centaines d’emplois dans les communautés. Le projet sera mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Bureau de mise en œuvre du programme environnemental du Ministère de l’environnement.

L’éventuel nouveau candidat du gouvernement pour le poste du juge de la Cour Constitutionnelle/ Un ancien membre de la Commission de prévention de la corruption, Edgar Shatirian, a révélé son « consentement préliminaire » à être nommé candidat du gouvernement au poste de juge de la Cour constitutionnelle (CC). Shatirian a déclaré au service arménien de RFE/RL que les discussions autour de son éventuelle nomination étaient encore à un stade précoce. Il n’a pas exclu que des négociations similaires aient eu lieu avec d’autres potentiels candidats. La presse rappelle que Shatirian avait été nommé membre de la Commission de prévention de la corruption en novembre dernier sur nomination du parti au pouvoir, mais qu’il l’a quittée quand il n’a pas été élu Président de la Commission. Rappelons que le candidat initial du gouvernement, Vahram Avetisyan, avait annoncé la semaine dernière le retrait de son consentement après son rencontre avec les députés du parti au pouvoir (cf. revue du 18 au 19 août 2020).

