Amélioration de l’environnement concurrentiel en Arménie selon le Département d’État américain

Au cours des dernières années, l’Arménie a reçu des classements respectables dans les indices internationaux qui examinent les environnements des affaires et les climats d’investissement des pays, indique le Département d’État américain dans un rapport sur le climat d’investissement en Arménie 2020.

Le rapport note que d’importants investissements américains sont présents en Arménie, notamment l’acquisition par ContourGlobal de la cascade hydroélectrique de Vorotan et les efforts de Lydian International pour développer une importante mine d’or.

« Les investisseurs américains dans les secteurs bancaire, énergétique, pharmaceutique, informatique et minier, entre autres, ont pénétré ou acquis des actifs en Arménie. L’Arménie présente une variété d’opportunités pour les investisseurs, et le cadre juridique et la politique gouvernementale du pays visent à attirer les investissements, mais le climat d’investissement n’est pas sans défis », déclare le département d’État.

Il note en outre que l’Arménie impose peu de restrictions au contrôle étranger et aux droits de propriété et d’établissement privés. Il n’y a aucune restriction aux droits des ressortissants étrangers d’acquérir, d’établir ou de céder des intérêts commerciaux en Arménie.

« Les procédures d’enregistrement des entreprises sont simples. Le système bancaire arménien est sain et bien réglementé, mais les investisseurs notent que le secteur financier n’est pas très développé. Le traité bilatéral d’investissement entre les États-Unis et l’Arménie offre aux investisseurs américains diverses protections. Bien que la législation arménienne offre une protection des droits de propriété intellectuelle, les efforts de mise en application et les recours devant les tribunaux doivent être améliorés », indique le rapport.

Dans l’ensemble, il indique que l’environnement concurrentiel en Arménie s’améliore, mais plusieurs entreprises ont signalé que des réformes plus larges des institutions judiciaires, fiscales, douanières, sanitaires, éducatives, militaires et de maintien de l’ordre seront nécessaires pour consolider ces gains.