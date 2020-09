La sénatrice australienne Louise Pratt se joint aux appels arménien, assyrien et grec pour la reconnaissance du génocide

La sénatrice fédérale d’Australie-Occidentale, Louise Pratt a rejoint les appels arméno-australiens, assyro-australiens et gréco-australiens pour la reconnaissance nationale du génocide de 1915 commis contre leurs ancêtres par l’Empire ottoman, en signant une affirmation de soutien soutenant l’Initiative conjointe de justice.

Le lancement en février 2020 de l’Initiative conjointe pour la justice au Parlement australien a marqué la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Alliance universelle assyrienne (AUA) et le Conseil hellénique australien (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Louise Pratt est une ardente défenseure des questions sociales depuis son entrée au Parlement fédéral en 2008, avant de passer huit ans au Parlement de l’État d’Australie occidentale.

« La sénatrice Louise Pratt s’est engagée depuis longtemps avec nos communautés sur cette question, et nous, Arméno-Australiens, Assyro-Australiens et Gréco-Australiens, la remercions d’avoir ajouté sa voix aux appels en faveur de la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec », a déclaré leDirecteur exécutif du Comité national Arméien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian.

« Nous pensons qu’il est temps que l’Australie se joigne aux nations justes pour défendre la vérité et la justice sur cette question, et nous sommes ravis d’être rejoints dans notre plaidoyer par le sénateur Pratt" a-t-il ajouté.