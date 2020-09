La prochaine destination de TUMO est Tirana, la capitale de l’Albanie.

Le centre ouvrira ses portes dans l’emblématique pyramide historique de Tirana une fois la construction terminée.

D’ici là, les adolescents albanais commenceront leur voyage dans le centre de l’arène avant-gardiste.

La pyramide de Tirana, un rappel du passé totalitaire de l’Albanie, renaîtra comme l’un des plus récents centres de TUMO.



Ressemblant à un skate park fantastique ou à un centre commercial moderniste abandonné, la pyramide de Tirana a été érigée pour célébrer le dictateur albanais Enver Hoxha immédiatement après sa mort en 1985.

Il a longtemps été abandonné et fermé au public, et le conseil municipal a même décidé de le démolir en 2011, mais il a été sauvé après un tollé et maintenant, enfin, il est prévu de le mettre à profit, selon Joni Baboci directeur général de l’aménagement et du développement urbain de la ville de Tirana. Il renaîtra en tant que centre éducatif où les touristes seront également les bienvenus.