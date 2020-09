La secrétaire générale du Conseil de L’Europe rencontre la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian

La Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a rencontré la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, au Conseil de l’Europe. À l’ordre du jour de cette première réunion figuraient l’accord de partenariat entre les deux institutions, le Forum mondial de la démocratie, ainsi que l’environnement.

Se félicitant de la bonne coopération entre le Conseil de l’Europe et la Ville de Strasbourg, le Secrétaire Général et le Maire ont décidé de renforcer les liens et de donner un nouvel élan à l’accord de partenariat à travers de nouveaux thèmes. L’environnement et les droits de l’homme, l’égalité des sexes, la lutte contre la violence à l’égard des femmes, les droits des enfants et les thèmes de l’intégration et de la discrimination ont tous été mentionnés comme domaines de coopération possibles.

Le Secrétaire Général a également salué l’engagement de la municipalité à prendre en compte les enjeux du changement climatique et les défis sociaux et démocratiques dans ses décisions et projets.

Le Conseil de l’Europe promeut une approche holistique de la protection de l’environnement fondée sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. Un projet de recommandation et un projet de convention pour lutter contre la criminalité environnementale sont en cours d’élaboration.

En outre, le maire a souligné l’importance de mieux informer la population strasbourgeoise sur le Conseil de l’Europe et ses réalisations ainsi que sur les valeurs communes partagées par les deux institutions. Elle a également souligné l’importance de la présence de missions diplomatiques des Etats membres du Conseil de l’Europe dans la capitale européenne.

Enfin, ils ont discuté du Forum mondial pour la démocratie, en se concentrant sur « La démocratie peut-elle sauver l’environnement ? », qui a été reporté en raison de la pandémie COVID-19 et qui est désormais prévue du 8 au 10 novembre 2021. Le maire a exprimé sa volonté de maintenir les événements parallèles du Forum, pour aborder le sujet sur le long terme et susciter l’intérêt du grand public par un événement de lancement dès cette année.