Le ministre arménien des Affaires étrangères rencontre des représentants de la communauté arméno-égyptienne

Lors d’une visite officielle en Égypte, le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a rencontré d’éminents représentants de la communauté arménienne d’Égypte, le primat du diocèse égyptien de l’Église apostolique arménienne Monseigneur Ashot Mnatsakanyan, primat de l’Église catholique arménienne, Monseigneur Grigor Ogostinos Gusan, des membres d’organisations communautaires et d’Unions.

Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux, le Ministre Zohrab Mnatsakanyan a salué la contribution de la communauté arménienne d’Égypte à la préservation de l’identité nationale et du patrimoine historique.

« Il y a 30 ans, le peuple arménien, ayant une histoire puissante et un profond sentiment d’identité, a restauré l’un des instruments les plus importants pour la protection et le développement de l’identité collective : l’État. Et le sens des responsabilités envers l’État, la liberté et l’indépendance dans nos communautés est l’un des meilleurs exemples de soutien à l’État », a noté le ministre.

Au cours de la réunion, le ministre Zohrab Mnatsakanyan a eu un échange de vues avec les représentants de la communauté arménienne d’Égypte sur les priorités de la politique étrangère de l’Arménie, les défis actuels et les moyens de les relever.

En ce qui concerne les perspectives de promotion de la coopération entre l’Arménie et l’Égypte, le ministre Zohrab Mnatsakanyan a souligné le rôle important de la communauté arménienne d’Égypte dans le rapprochement des deux États et peuples amis.