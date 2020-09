L’Arménien Levon Aronian, seul leader au Chess 9LX Champions Showdown

Le Grand Maître arménien Levon Aronian est le seul leader du Chess 9LX Champions Showdown après avoir remporté les trois matchs le deuxième jour du tournoi.

Levon Aronian a un demi-point d’avance sur Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura et Wesley So.

Dans l’interview d’après-match, Levon Aronian a fait remarquer qu’il passait plus de temps à préparer et à faire des tactiques avant les matchs et qu’il avait l’impression de jouer « avec plus de passion ».

Il a encore du pain sur la planche alors qu’il affronte Garry Kasparov, Maxime Vachier-Lagrave et Magnus Carlsen le dernier jour.

Dix membres de l’élite mondiale se battent à distance pour un montant total de 150 000 $, en jouant neuf parties de Chess 960 ou Fischer Random sur trois jours.

Chess 960 est une variante d’échecs, dont le concept original a été mis au point par feu le champion du monde américain Bobby Fischer, où les pièces du premier et du dernier rang sont mélangées. Quelque 960 positions uniques sont possibles, ce qui explique le nom.