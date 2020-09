Cérémonies d’ordination de 4 prêtres à Sainte-Etchmiadzine et 2 en Artsakh

Dimanche 13 septembre lors de la Fête de Khachveratsi lors de la cérémonie religieuse dans l’église en plein air Saint Tiridate (Sourp Drtad) de Sainte-Etchmiadzine quatre sargavaks furent ordonnés prêtres lors de la cérémonie réalisée par l’archevêque Arshak Khatchatryan. Avec le rite et la tradition de l’Eglise arménienne cette cérémonie. Ainsi Varazdat Kocharyan reçut le nom de prêtre Hayk, Atom Gharagyozyan celui de père Hayasa, Vahan Sahakyan celui de père Haygazoun et Narek Kirakosyan celui de père Armen (Der Armen kahana). Ces nouveaux prêtres devront durant quatre jours prier dans l’église de Sainte-Etchmiadzine puis seront appelés à servir l’Eglise arménienne en Arménie et dans le monde.

Le même jour à l’église Sourp Hovhannès Mguerditch (Saint Jean-Baptiste) du monastère de Gandzasar, une cérémonie réalisée par Mgr Barkev Martirosyan l’archevêque de l’Artsakh deux autres sargavaks furent ordonnés prêtres. Il s’agit de Mher Haroyan qui s’appellera désormais père Mkhitar et Hratch Hayrapetyan qui prendra le nom de père Khatchatour.

Krikor Amirzayan

.