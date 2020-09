Quand l’Azerbaïdjan perd sur le terrain face aux Arméniens, la propagande azérie prend le relais pour transformer la défaite en victoire…

L’Azerbaïdjan dont les soldats furent une nouvelle fois mises en échec en juillet dernier lors de l’attaque des positions arméniennes frontalières de défense dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie tente de remonter le moral de ses troupes défaites. Alors que ses commandos d’élite, les Yashma furent défaites face aux Arméniens en laissant de nombreux corps sur le terrain en juillet, Bakou spécialisée dans la désinformation, tente de rattraper le coup à coups de mensonges grossières…

Karen Hovhannisyan un spécialiste militaire a détaillé sur sa page facebook quelques éléments de cette propagande azérie bourrée de fake-news. Un certain Oulfat Hasanov se présente comme membre des commandos Yashma. Dans une interview placée sur les réseaux sociaux le 15 septembre il dit avec fierté avoir tué 25 soldats Arméniens !

Karen Hovhannisyan affirme de son côté qu’Oulfat Hasanov fut grièvement blessé le 19 mars 2019 par les forces arméniennes, mais Bakou n’a fait aucun écho de ces faits…K. Hovhannisyan détaille les faits de ce 19 mars 2019. Le matin les Azéris ont tenté une attaque sur les positions arméniennes en direction du nord (vers Gulistan). Malgré ces commandos Yashma entraînés à des opérations spéciales d’attaque, les soldats Arméniens engagés ont tenu tête et repoussé l’ennemi qui a perdu deux soldats malgré cette attaque surprise. Les Arméniens comptèrent trois morts et quatre blessés dans leurs rangs. Mais Oulfat Hasanov -qui fut blessé grièvement mais ne le signale pas- parle de ses faits héroïques imaginaires et se vante d’avoir tué lui seul 25 soldats Arméniens en ce jour du 11 septembre 1995. Une histoire bricolée dans le seul but de redonner du moral aux troupes azéries et aux commandos d’élite Yashma qui connurent une défaite de plus en juillet dernier. Quand l’Azerbaïdjan perd sur le terrain, la propagande officielle reprend le relais pour inverser les défaites réelles en fausses victoires…

Krikor Amirzayan