En Egypte, Zohrab Mnatsakanyan a rencontré Tawadros II le chef de l’Eglise orthodoxe Copte

En visite officielle en Egypte, Zohrab Mnatsakanyan le ministre arménien des Affaires étrangères a rencontré le 12 septembre le patriarche de l’Eglise orthodoxe Copte Tawadros II (Théodore II).

Le chef de la diplomatie arménienne a rappelé la coopération religieuse et la consolidation des lies continus et séculaires entre Arméniens et Coptes fondés sur des valeurs spirituelles et une amitié réciproque.

Zohrab Mnatsakanyan et Tawadros II ont évoque ensemble un certain nombre de problèmes en matière religieux et ont exprimé l’importance de la tolérance relieuse pour le maintien de la paix. « L’Arménie travaille sur cette visée auprès des organisations internationales » dit le chef de la diplomatie arménienne. Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a salué l’attitude des autorités d’Egypte envers la communauté arménienne « qui a eu un investissement exceptionnel dans la consolidation et le développement de l’Egypte ». De son côté le chef spirituel Copte a salué l’importance des liens solides entres l’Eglise copte et l’Eglise apostolique arménienne.

Krikor Amirzayan